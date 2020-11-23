موارد الشارقة: أول ديسمبر بداية عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ان العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة تقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد السادس من ديسمبر المقبل باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة .

ورفع رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان _ رئيس الدولة حفظه الله - وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على الدولة بمزيد من التقدم و الازدهار .

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