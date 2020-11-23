طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الساحلية والشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة شمالية غربية /‏‏ 20 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س أحياناً. كما توقع المركز أن يكون الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند 18:39، والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:07، وبحر عمان متوسط - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند 17:14 والثاني عند الساعة 05:32، والجزر الأول عند الساعة 11:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

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