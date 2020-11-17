محمد بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني الـ 50

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 المجيد.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "أهنئ أخي السلطان ھیثم وشعب عمان الشقیق، بالیوم الوطني الـ50..بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة،وعلاقات راسخة نسجتھا حكمة القیادة منذ عھد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمھما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأھلنا فیھا في عزة ورخاء".

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