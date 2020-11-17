حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني للسلطنة

المصدر: الشارقة -وام

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 المجيد.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق.

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