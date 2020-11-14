حمدان بن محمد يعتمد نموذج تقييم جديداً للتميز الحكومي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة برنامج دبي للتميّز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستئناف دورة التقييم 2020، التي تأجلت من فبراير/‏‏‏‏مارس الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجَد، ليبدأ التقييم المؤسسي لفئات منظومة التميّز الحكومي ونموذج النخبة، اعتباراً من 27 يناير حتى 21 فبراير 2021، ضمن نموذج جديد لتقييم الأداء، خلال عام 2020.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتنمية، ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها بما يرسّخ مكانة دبي وريادتها.

ونوّه سموه بنجاح نهج التميّز في الأداء الحكومي، على مدار 23 عاماً، بتحقيق الريادة في أداء وخدمات حكومة دبي، مشدداً على أن التطوير المستمر، والتطلع إلى بلوغ مستويات جديدة من الإتقان وجودة الأداء، هما الضمان لمواكبة طموحاتنا للمستقبل، وهو ما يتطلّب مواصلة بذل الجهود، للحفاظ على مكتسبات الإمارة وتميّزها في مجال العمل الحكومي.

وقال سمو ولي عهد دبي: «اعتمدت نموذج تقييم جديداً لعام 2020، يركّز على قياس فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي، خلال هذه الفترة الاستثنائية. ووجهت برنامج دبي للتميز بتقييم جهاتنا الحكومية بناءً على أدائها خلال هذه المرحلة، واستعداداتها لما بعدها، لمواصلة دور البرنامج الحيوي في تحفيز مكونات منظومة العمل الحكومي كافة على مواصلة الارتقاء بخدماتها، وتعزيز فاعلية وكفاءة القطاع الحكومي، والوصول به إلى مستويات ريادية».

وأضاف سموه: «هذا العام كان استثنائياً، وخلاله حققت الجهات الحكومية مستويات أداء عالية، مكنتها من مواصلة عملياتها، وتقديم خدماتها لمتعامليها بسلاسة، ومن دون انقطاع».

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، عبدالله البسطي، أن الواقع الجديد يتطلب تعزيز مرونة القطاع الحكومي لاستباق التحديات، وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية، في ظل مختلف الظروف، مشيراً إلى دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز قدرتها وجاهزيتها، للتعامل مع المتغيرات.

وقال: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قام فريق البرنامج بتصميم نموذج لتقييم استثنائي لعام 2020، يهدف في المقام الأول إلى تحفيز الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات لسرعة التحضير والتخطيط لمرحلة الواقع الجديد، وتجسيد غايتنا الرئيسة في العمل الحكومي والمتمثلة في تحقيق رضا وسعادة كل أفراد المجتمع».

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحة سموه في «تويتر»، الشكر للموظفين الذين بذلوا جهوداً فائقة، من أجل المحافظة على سير العمل.

وقال سموه في تغريدته: «أشكر كل موظف وموظفة أبدوا جهداً استثنائياً، لضمان سير العمل على الوجه الأمثل. رصد الأداء في 2020 سيمثل 10% من مجمل تقييم 2020، وسيعتمد 90% من التقييم على مستوى الأداء، خلال الفترة من 2017 إلى 2019. التطوير الحكومي مستمر لبلوغ أهدافنا في خدمة المجتمع، وضمان سعادة أفراده».

تقييم استثنائي لعام 2020

ويهدف نموذج التقييم الجديد لعام 2020 تقييم كيفية تعامل الجهات الحكومية مع الظروف الحالية، ومواجهة الأزمات، وتقديم حلول ابتكارية وممارسات، تعتبر من أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

ويشمل نموذج تقييم عام 2020 أبعاداً لتقييم مرحلة مواجهة الأزمة، وتتضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز مجال العمل في فترة مواجهة «كوفيد-19»، والنتائج المحققة في 2020، والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المطبقة.

كما تشمل، أيضاً، أبعاداً لتقييم مرحلة التخطيط لما بعد الأزمة، وتشمل خطة العمل (على المديين القصير والمتوسط)، لسرعة التعافي من آثار الأزمة، ومؤشرات أداء تنفيذ الخطة.

مرونة التعامل مع الأزمة

من جانبه، قال المنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي: «سيشكل تقييم عام 2020 نسبة 10% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي، حيث سيتم التقييم، من خلال محاور محددة، والتركيز على استمرارية الأعمال، والإسهام في التحفيز الاقتصادي والمرونة في التعامل مع الأزمة. كما سيشمل التقييم مرحلتين: الأولى مرحلة المواجهة، والثانية مرحلة التعافي والتعامل مع الواقع الجديد لما بعد «كوفيد-19»، بينما يشكل 90% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي تقييم أداء الجهات الحكومية في أعوام: 2017، و2018، و2019، وفقاً لمنظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة في دبي».

ولي عهد دبي:

• «تقييم استثنائي لأداء استثنائي للجهات الحكومية في دبي».

• «تقييم أداء جهاتنا الحكومية، سيكون بناءً على أدائها في هذه المرحلة، واستعداداتها لما بعدها».

• «التطوير المستمر هو الضمان، لمواكبة طموحاتنا للمستقبل».

• «نموذج التقييم المُعتمد يركز على قياس فاعلية وكفاءة الأداء، خلال فترة استثنائية».

• دورة التقييم 2020 تأجلت من فبراير/‏‏‏‏‏مارس الماضيين، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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