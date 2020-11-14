محمد بن راشد يخصّص حفل «أوائل الإمارات 2020» لخط الدفاع الأول

المصدر: دبي - وام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فتح باب الترشيح للتكريم ضمن الدورة الجديدة، لمبادرة أوائل الإمارات، التي تم تخصيصها هذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سموه: «وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام، للاحتفاء بخط الدفاع الأول، وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة، التي جعلت من دولتنا نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف سموه: «سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني، وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا».

وأكد سموه أن «الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين، ونعتز بجميع الأبطال وبمجتمعنا وشعبنا الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة، ونفتح المجال لكافة الاقتراحات على وسم#أوائل_الإمارات لتكريمهم».

يأتي توجيه سموه كبادرة تقدير للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول، خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة، ما جعل من النموذج الإماراتي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد مثالاً مشرفاً عالمياً، حيث شكلت فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي، خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.

ويمكن لأفراد المجتمع كافة ترشيح أنفسهم، أو من يرونه مناسباً من الشخصيات والمبادرات المتميزة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد في الدولة، من خلال الوسم المخصص للمبادرة (#أوائل_الإمارات)، فيما سترصد اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» الأسماء وتتابع الترشيحات عبر الوسم، والإعلان عن أسماء الشخصيات والمبادرات في حفل استثنائي.

يُذكر أن مبادرة أوائل الإمارات تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين، ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات لترسيخ روح الاتحاد، إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات، الذين أسهموا في رفع علم الدولة بالمحافل كافة.

نائب رئيس الدولة:

«سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني.. وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا».

«الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين، ومقيميها المتفانين، ونعتز بجميع الأبطال وبمجتمعنا، وشعبنا الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة».

ذاكرة الإمارات

انطلقت مبادرة «أوائل الإمارات» في العام 2014، وكرمت خلال دوراتها السابقة، حتى العام 2019، أكثر من 200 شخصية ومبادرة من إمارات الدولة كافة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم.

كما خُلدت أسماؤهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.

مبادرة أوائل الإمارات تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها.

فتح المجال لأفراد المجتمع، لترشيح أنفسهم أو للشخصيات وللمبادرات، ضمن وسم «#أوائل_الإمارات».

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