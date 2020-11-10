0.8% زيادة عقود الزواج في الدولة العام الماضي

المصدر: عبير عبد الحليم ـ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن عدد عقود الزواج المسجلة في الدولة العام الماضي بلغ 14 ألفاً و909 عقود، مقابل 14 ألفاً و804 عقود عام 2018، بزيادة 0,8%، مبيناً أن 42,4% منها بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، حول إحصاءات الزواج 2019، أن عدد عقود الزواج بين إماراتي وإماراتية بلغت 6322 عقداً بينما بلغ عدد عقود الزواج المختلط 2614 عقداً، بينها 2002 عقداً بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية، و612 عقداً بين زوج غير إماراتي وزوجة إماراتية، فضلاً عن 5973 عقد زواج بين زوجين غير إماراتيين.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الأولى في عدد عقود الزواج التي تم إبرامها بـ5506 عقود، تمثل 36,9% من عقود الزواج في الدولة، من بينها 1148 زواجاً مختلطاً، تليها دبي بـ4599 عقداً من بينها 700 عقد زواج مختلط، وحلت الشارقة في المرتبة الثالثة بـ1791 عقداً بينها 262 عقد زواج مختلط، ورابعاً رأس الخيمة بـ1133 عقداً بينها 178 عقد زواج مختلط، وخامساً الفجيرة بـ639 عقداً بينها 68 عقد زواج مختلط، وسادساً عجمان بـ1050 عقداً بينها 217 عقد زواج مختلط، وسابعاً أم القيوين بـ191 عقداً بينها 41 عقد زواج مختلط.

وجاء شهر نوفمبر الأعلى في تسجيل عقود الزواج بين الإماراتين بنسبة 9,7% بينما جاء شهر مارس أعلى شهر تسجيلا لعقود الزواج في الدولة بصفة عامة بنسبة 9,4%، بينما جاء شهر مايو الأقل في تسجيل عقود الزواج بين الإماراتيين بنسبة 5,7% وغير الإماراتيين 6,5%، وبصفة عامة يزيد الإقبال على الزواج في الخريف والشتاء.

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف الرجال (52,3%) الذين تزوجوا في الإمارات خلال 2019 كانت أعمارهم أقل من 30 عاماً بينما 39,5% من النساء تزوجن قبل الوصول لسن 25 عاماً و70% من الرجال والنساء تزوجوا تحت سن 30 عاماً.

وكشف التقرير أن متوسط العمر عند الزواج بالنسبة للإماراتيين أقل منه عند غير الإماراتيين حيث بلغ متوسط عمر الزواج للذكور 30,6 عاماً وعند النساء 26,7 عاماً، مقابل 33,4 عاماً للرجال غير الإماراتيين و29,8 عاماً للنساء غير الإماراتيات.

وبلغ متوسط سن الزواج في دبي الأعلى بين إمارات الدولة حيث بلغ 32,5 للإماراتيين و28,4 عاماً للإماراتيات.



وأكد تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، أن 35% من عقود الزواج كان الزوجين نفس العمر تقريباً، و35,3% كان الأزواج أكبر من زوجاتهم بما يترواح بين عامين إلى خمسة أعوام و14% الازواج الإماراتيين أكبر بفارق يتراوح بين 6 إلى 9 أعوام، و5,7% من عقود الزواج كان الزوج أكبر من زوجته بـ10 سنوات أو أكثر.

وفي عقود الزواج عامة في الدولة فان فارق العمر بين الزوجين لم يتعد العامين في 29,8% من عقود الزواج، و30,4% من عقود الزواج كان الزوج أكبر من الزوجة بفارق يترواح بين عامين و5 أعوام، و14,7% من العقود كان الزوج أكبر بفارق يتراوح بين 6 إلى 9 أعوام و12,7% من الزيجات كان الزوج أكبر من الزوجة بـ10 أعوام أو أكثر.

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