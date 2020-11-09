طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام..وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 كم/ س، تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

و أوضح المركز، في بيانه اليومي، ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 19:28 و الجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:07..و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:16 و المد الثاني عند الساعة 06:04 و الجزر الاول عند الساعة 11:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:09.

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