المصدر: دبي -الامارات اليوم

طيران

اشتكى مقيمون من المبالغة في أسعار تذاكر السفر إلى وجهات بعينها خلال الفترة الحالية، رغم عدم الإقبال على السفر بسبب جائحة «كورونا»، مشيرين إلى أن بعض شركات الطيران رفعت أسعارها بدءاً من اليوم الأخير لامتحانات الطلبة بشكل لافت.

تعويض

قال متعامل مع شركة تأمين وطنية إنه انتظر أكثر من 60 يوماً حتى حصل على تعويض «السيارة البديلة» كونه كان متضرراً في أحد الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الشركة لا تمتلك مركبات بديلة لمتعامليها المؤمن عليهم، ولجأت إلى آلية التعويض النقدي إلا أن الأمر استغرق نحو شهرين.

شاطئ

طالبت سيدات بتنظيف شاطئ البطين للسيدات في أبوظبي، حيث يمتلئ بالطحالب، ويعاني ركود المياه فيه نتيجة عزلها عن الشاطئ الرئيس، إلى جانب رائحته الكريهة. وأكدن أنه المتنفس الوحيد لهن في شواطئ أبوظبي لما يوفره من خصوصية.

فروقات

لاحظت قارئة فروقات كبيرة في الأسعار بين فروع المنفذ الواحد لبيع السلع الغذائية، متسائلة عن مبرر ذلك الفرق الذي يصل إلى نحو 15%.

نفايات

اشتكى قراء بإمارة عجمان سوء استخدام بعض المناطق الترفيهية، مثل الحدائق العامة، من قبل زوارها، حيث يترك بعضهم النفايات خلفهم، ما يشوّه المظهر العام الجمالي لها ويرهق عمال النظافة الذين يعملون ليلاً ونهاراً للمحافظة على نظافتها.

عروض

لجأت وكالات سيارات محلية، أخيراً، إلى طرح عروض ترويجية موسعة شمل بعضها منح تمويل دون فوائد بالتعاون مع البنوك، وتأمين مجاني، وتوفير خمسة أعوام من الضمان، في إطار المنافسة في استقطاب المستهلكين ورفع حصص المبيعات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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