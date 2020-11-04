بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 4 مؤسسات لمخالفة تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي، أول من أمس، مؤسسة واحدة، وأنذرت 57 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت، أول من أمس، 97٪ من إجمالي المؤسسات التي تم زيارتها، والبالغ عددها 2413 مؤسسة، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي الذي وصل في بعض الأيام إلى «صفر».

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات كافة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على جميع المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، منها تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news