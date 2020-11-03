محمد بن راشد: شكراً لفِرَق العمل التي جعلت بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح "كوفيد 19"

المصدر: دبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال سموه في تغريدة: "نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

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