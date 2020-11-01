الطقس المتوقع على الدولة حتى الخميس المقبل
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا بوجه عام .
- الأحد ..
الطقس : ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الاثنين ..
الطقس : ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الثلاثاء ..
الطقس : رطب صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الأربعاء ..
الطقس : رطب صباحا مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الخميس ..
الطقس : رطب صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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