«آمنة» المساعد الافتراضي في شرطة دبي تساعد 14 ألف متعامل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن 14 ألفاً و132 متعاملاً قدموا معاملاتهم وحصلوا على خدماتهم عبر الأوامر الصوتية عن طريق الحديث مع «آمنة»، المساعد الافتراضي الذي توفره شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، وذلك منذ بداية العام الجاري إلى الأول من أكتوبر.

وأكد العميد الرزوقي أن المساعد الافتراضي «آمنة» هو برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إنجازه بمتابعة من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، وضمن جهود فريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوافرة عبر الهواتف الذكية، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

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