الخميس 29 أكتوبر إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

ورفعت الدائرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة، داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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