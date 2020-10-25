المختبر الجنائي بشرطة الشارقة ينجز 8030 تقريراً جنائياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة العقيد عادل المازمي، عن إجمالي التقارير الفنية الخاصة بالقضايا، والتي بلغ عددها 8030 تقريراً فنياً على مستوى إمارة الشارقة والإمارات الأخرى المجاورة، تم التعامل معها من قبل المختبر، وكشف غموضها وتقديم الأدلة الجنائية للعدالة بشأنها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال المازمي إن إجمالي الآثار والأدلة الجنائية التي وردت للمختبر خلال الفترة نفسها بلغ 102 ألف و886 أثراً، في حين بلغت الفحوص الفنية الإجمالية التي تم إجراؤها 47 ألفاً و464 فحصاً، ويعد الرقم المذكور للتقارير هو حصاد عمل كل الفروع والوحدات الفنية بمختلف التخصصات الفنية.

وأضاف أن المختبر الجنائي يواكب التطور باستمرار باتساع رقعة العمل، وإضافة تجهيزات وبرامج عمل جديدة تسهم في سير العمل الفني وفقاً لحاجة العمل، كما تحرص إدارة المختبر على نهج تطوير الكادر البشري، واستقطاب المزيد من الكفاءات العلمية المواطنة، وتأهيلها المستمر، وتشجيعها على مواصلة الدراسات العليا في مجال الأدلة الجنائية لصقل المهارات، ومواكبة أحدث المستجدات والابتكارات في مجال العمل.

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