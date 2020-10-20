بتوجيهات محمد بن زايد.. بناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء مسجد بحي السفارات في أبوظبي يحمل اسم رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، وإطلاق اسمه على شارع المعارض "سابقاً"، أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي، وذلك تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الإمارات، ولجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق التطلعات المشتركة من تعاون مثمر في عدد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ودشن، اليوم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، شارع الرئيس جوكو ويدودو، تزامناً مع الذكرى السنوية لتوليه رئاسة الجمهورية.

ويتميز شارع الرئيس جوكو ويدودو بموقعه في قلب منطقة الأعمال المركزية لإمارة أبوظبي، لوجود مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، الذي يستضيف فعاليات ومؤتمرات ومنتديات دولية رائدة، يحضرها رواد وخبراء وزوار من حول العالم، إلى جانب المقار الرئيسة لعدد من أهم الشركات ومؤسسات الأعمال والجهات الحكومية، كما يمتاز الشارع بموقعه الاستراتيجي في حي السفارات، الذي يعد مركزاً رئيساً لعدد كبير من البعثات الدبلوماسية في أبوظبي.

وحضر مراسم التدشين كل من رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حسين باجيس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، ومدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، سيف سعيد أحمد غباش، والأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، محمد راشد الهاملي، ووكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، شهاب أحمد الفهيم، ومدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد الحاي الهاملي، ومدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، ومدير عام بلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر حجي القبيسي.

وفي زيارة رسمية له إلى أبوظبي، في بداية عام 2020، شهد الرئيس ويدودو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ، والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

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