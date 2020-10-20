فتح باب الترشيحات لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أمس، عن بدء تلقي الترشيحات من جميع أنحاء العالم لـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» في دورتها الثانية، وهي جائزة دولية مستقلة، تحتفي وتكرم الأفراد والمؤسسات في مختلف بقاع الأرض الذين قدموا إسهامات كبرى من أجل الإنسانية.

ومنحت الجائزة عام 2019 إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عقب توقيعهما التاريخي في أبوظبي على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي دعت إلى تنحية الخلافات، وإعلاء الحوار، وتحقيق التقارب والسلام والأخوة بين جميع البشر. وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفتح فيها باب الترشح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، التي تبلغ قيمتها مليون دولار. وأقرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية معايير دقيقة، يتم بناء عليها قبول الترشيحات، من بينها أن يكون المتقدم بطلب ترشيح شخصية ما عضواً في حكومة، أو رئيس دولة سابقاً، أو عضو برلمان أو رئيس محكمة عليا، أو أحد أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أو مديري المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو رئيس منظمة دولية غير حكومية، أو رئيس جامعة، أو أحد الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، أو زعيماً روحياً أو ثقافياً أو فكرياً له إسهامات بارزة في مجال تحقيق التعاون والأخوة ومواجهة الكراهية والتمييز.

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