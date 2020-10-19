المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تجاوب

أثنت مريضة مواطنة على سرعة تجاوب إدارة «مستشفى دبي لطب الأسنان» مع شكواها التي نشرت في زاوية سكيك بتاريخ 17 أكتوبر، والمتمحورة حول عدم التجاوب مع طلبها في الحصول على موعد عاجل نظراً لسوء حالتها الصحية، وذلك لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، رغم قيامها بإرسال رسالة إلكترونية بناء على طلبهم لشرح الحالة وتقييم مستوى الألم، مشيرة إلى تأكيد الإدارة في اتصالها على وجود لبس غير مقصود، وتحديد موعد لها في اليوم ذاته للمعاينة ومتابعة الحالة.

طلبات

طالب ذوو طلبة إدارات مدارس بتخفيف الطلبات التي يتم تكليفهم بتوفيرها، مثل توفير زي معين لأبنائهم، لاسيما في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

تفاعل

أثنى متعامل على خدمة الاستفسارات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في الـ«واتس أب» في ما يتعلق بإصدار «رخصة تاجر»، من حيث سرعة التجاوب والتفاعل، علماً أن الاستفسار الذي قام به المتعامل امتد ساعة خارج الدوام الرسمي.

«اتصالات»

طالب متعاملون مع «اتصالات» بتوفير معقمات بجانب ماكينات الدفع الخاصة بالشركة، تماشياً مع التدابير والإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما أن هذه الماكينات تشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين داخل المراكز المختلفة التي تتوافر فيها تلك الماكينات.

محطة وقود

أثنى سائقون على قيام محطة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بافتتاح محطة بترول جديدة بمحاذاة مدينة الأستوديوهات في دبي على شارع حصة؛ تخفيفاً للضغط على بقية المحطات، وتسهيلاً على السائقين من سكان تلك المناطق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news