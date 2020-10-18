طقس صحوّ بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد، على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 15 - 25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏س، والبحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند 02:27، والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.

وتوقع المركز أن يكون الموج خفيفا إلى متوسط في بحر عمان، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والمد الثاني عند الساعة 23:23، والجزر الأول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

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