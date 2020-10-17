274 مواطناً من أصحاب المهارات والمواهب يسجلون في «خبراتي»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن 274 مواطناً من أصحاب المهارات والمواهب، سجل في منصة «خبراتي» للعمل الحر، وتركز معظم المواهب المسجلة في التصميم والاستشاريين والخبراء.

وقالت مديرة دائرة القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عائشة المحياس لـ«الإمارات اليوم»، إن المهارات والمواهب المواطنة التي سجلت كاستشاريين منهم قانونيون ومهندسون، فيما تركز الخبراء في تخصصات التدريب الأكاديمي في مجال قيادة التغيير في القطاع الحكومي، ومهارات وخبرات مختلفة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، واستقطاب الكفاءات.

وأوضحت أن منصة «خبراتي» هي منصة للعمل الحر، تهدف إلى إبراز المواطنين أصحاب المهارات والمواهب، والاستثمار في تقديم الخدمات بصورة ميسرة وسلسة، وتقديم خدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة لتطوير مهارات المشاركين فيها، وستكون المنصة، التي تخدم فئات المواطنين كافة، بمن فيهم كبار المواطنين، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم، وربات المنازل، صلة الوصل بين الدائرة وأصحاب المهارات الإماراتيين، من جميع الأعمار، من داخل الدولة وخارجها، إذ تتيح للهيئات الحكومية والدولية الوصول إليها بسهولة، والتعرف إلى المشروعات المطروحة عبرها، والتعامل معها وتقديم الدعم لأيّ مشروع فيها.

وأكدت المحياس أن عدد الراغبين في التسجيل بالمنصة مفتوح، ولا يوجد سقف محدد، وسيتم إعطاء المستقلين شهادة عمل حر معتمدة بعد تسجيلهم في المنصة، كما ستقوم الدائرة بعمل برامج تدريبية بمعدل مرة شهرياً، للمستقلين، لتعريفهم بالمنصة، وطريقة تسجيل الخدمات، وكيفية التعامل مع المشترين، وتعريفهم أكثر بالشروط والأحكام في المنصة، إضافة إلى برنامج آخر للجهات المشاركة، حيث يتم تعريفهم بطريقة الاعلان عن طلباتهم، وطريقة التعامل مع المستقلين، وطريقة الشراء.

وذكرت أن الدائرة اتفقت أخيراً مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة السياحة، على عقد ورش عمل خاصة للموظفين، بهدف التعريف بالمنصة، وطريقة التسجيل، وطريقة عرض الخدمات، وتشجيعهم على عرض مهاراتهم ومواهبهم من خلال المنصة.

وتوفر منصة «خبراتي» حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب المهارات الحرة، وتساعدهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات، من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الدولة بشكل مباشر ودون وسطاء، الأمر الذي من شأنه تمكين أصحاب الكفاءات الحرة، وخلق مزيد من الفرص لهم، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لإمارة دبي.

وأكدت «موارد دبي» أن المنصة تسهم في تمكين التفكير الإبداعي، واستشراف الفرص المستقبلية الواعدة وابتكار الحلول، وإعداد قيادات عالمية المستوى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الإمارات والعالم، ما يرسخ مكانة دبي والدولة وجهة عالمية لروّاد الأعمال، ومؤسسي المشروعات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة، خصوصاً أن الدائرة تعمل على بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة المشروعات، عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص، إدارياً وفنياً ومهنياً، إذ تجمع المنصة بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين، وتتيح لهم التواصل المباشر فيما بينهم دون وسطاء، والتعرّف إلى الفرص، وتخلق مساحات عمل جديدة للكفاءات تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة التي يتجه العالم نحو تبنيها بشكل كبير.

14 فئة رئيسة للخدمات

تعرض منصة «خبراتي» 14 فئة رئيسة للخدمات، تنبثق منها 237 خدمة فرعية، إذ تتضمن الخدمات الرئيسة قطاعات: التصميم والجرافيك، التسويق الإلكتروني، المبيعات، الكتابة والترجمة، المرئيات والرسوم المتحركة، الموسيقى والصوتيات، البرمجة والتكنولوجيا، الأعمال، أسلوب الحياة، الهندسة والهندسة المعمارية، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والموارد البشرية.

«خبراتي» منصة للعمل الحر تهدف إلى إبراز المواطنين أصحاب المهارات والمواهب.

«خبراتي» توفر حلولاً مبتكرة لتحديات أصحاب المهارات.

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