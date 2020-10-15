طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والمد الثاني عند الساعة 21:40 و الجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

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