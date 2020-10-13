الإمارات تؤكد على التزامها باستكشاف الفضاء بطريقة آمنة ومسؤولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم، عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق أرتميس لتكون ضمن الدول الأوائل التي توقع على هذا الاتفاق والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي عالمياً، وجاء ذلك الإعلان خلال انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والسبعين للملاحة الفضائية (IAC) في نسخته الافتراضية التي تنعقد في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر الجاري.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت رسمياً في مايو الماضي من هذا العام عن مبادرتها المسماة "اتفاق أرتميس"، وذلك انسجاماً مع رؤية دولية مشتركة ترتكز على معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967، بهدف تشكيل بيئة آمنة وشفافة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية بما يصب في خدمة البشرية أجمع.

هذا ووقعت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، على "اتفاق أرتميس" ممثلةً دولة الإمارات، إلى جانب جيم بريدنشتاين، مدير وكالة "ناسا" و رؤساء وكالات الفضاء في أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة، وذلك خلال فعالية افتراضية استضافتها "ناسا" على هامش انعقاد فعالية المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بنسختة الرقمية، وشملت مراسم التوقيع التي جرت خلال الفعالية انضمام عدة دول لهذا الاتفاق.

ويشار إلى أنه قد تم دعوة دولة الإمارات لتكون من بين أوائل المنضمين إلى "اتفاق أرتميس" نظراً لامتلاكها برنامجاً سلمياً واعداً وطموحاً لاستكشاف الفضاء، ولدورها الريادي إقليمياً ودولياً في هذا المجال الهام، بالإضافة إلى ما يميز قطاعها الفضائي الوطني من بنية تشريعية شفافة تخاطب المستقبل وتحفز النمو وتلهم الأجيال.

وعلى صعيد آخر، لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات مهمة في مجال الفضاء، وأطلقت العديد من الأقمار الاصطناعية لخدمة البشرية، كما دشنت برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي حقق إنجازاً تاريخياً العام الماضي، مع نجاح إطلاق أول رائد فضاء إماراتي وعربي لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، كما أطلقت بنجاح في يوليو الماضي من هذا العام مسبار الأمل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والذي يعتبر من أبرز محطات وإنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء العميق، إذ سيوفر المسبار الذي يقطع حالياً رحلته التاريخية إلى الكوكب الأحمر بيانات غير مسبوقة عن الغلاف الجوي للمريخ. وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن التزامها بمشاركة هذه البيانات مع أكثر من 200 مؤسسة أكاديمية وعلمية حول العالم، تماشياً مع تعهدها بالنهوض بتكنولوجيا الفضاء للاستخدامات السلمية وخدمة البشرية.

وقالت سارة الأميري في هذه المناسبة: "تسعدنا المشاركة في مبادرة وكالة ناسا الأمريكية للتوقيع على "اتفاق أرتميس"، انسجاماً مع مبادئنا في الاستخدام السلمي للفضاء، ومساهمةً من دولة الإمارات في تعزيز أهداف الاستدامة والتنمية على كوكب الأرض. ويشكل الانضمام إلى هذا الاتفاق فصلاً جديداً يضاف إلى مبادراتنا الحثيثة للتعاون مع المجتمع الدولي سعياً لوضع مبادئ وأطر عمل جديدة ومطوّرة تعزز القوانين الدولية لاستكشاف الفضاء بما يصب في صالح التقدم العلمي للبشرية، لاعتقادنا الراسخ بأن الارتقاء بقطاع الفضاء وتنويعه يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية بين جميع المساهمين والشركاء الأساسيين في هذا القطاع".

وأضافت: "لطالما كانت دولة الإمارات من المؤيدين لإطلاق مثل هذا النوع من التعاون الدولي، حيث استفدنا من شراكاتنا المثمرة والعديدة مع الشركاء الدوليين في تطوير برنامجنا الفضائي الوطني، كما ساهمت الدولة في الجهود العالمية لتعزيز التبادل العلمي والمعرفي بما يصب في مصلحة الإنسانية التي يجمعها كوكب واحد."

التعاون المتبادل

وبموجب المبادئ التي ينص عليها "اتفاق أرتميس"؛ توافق الدول الموقعة على الأهداف السلمية في إجراء جميع أنشطتها الفضائية،. وفي إطار الاستجابة لمتطلبات هذا الاتفاق؛ تسعى الدول الموقعة إلى التعاون المتبادل في العمليات التشغيلية الفضائية، وضمان توفير المساعدة في حالات الطوارئ، وتسجيل الأجسام الفضائية لتجنب التشويش الضار، ونشر البيانات العلمية. وبالإضافة إلى ذلك، توافق الدول الموقعة على استخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي، وتوفير المعلومات العامة حول مواقع تلك الموارد وطبيعة العمليات، مع الحرص أيضاً على عدم التضارب عند الحاجة، والحدّ من المخلفات المدارية.

ويتوج انضمام دولة الإمارات إلى "اتفاق أرتميس" سجلاً حافلاً من التعاون الدولي المشترك في المجال الفضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إنشائها في عام 2014، نجحت وكالة الإمارات للفضاء في إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم والدخول في شراكات تُرسًخ العلاقات الاستراتيجية مع أكثر من 25 وكالة فضاء حول العالم. وتحظى الوكالة كذلك بشراكات طويلة الأمد مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية التي تُعنى باستكشاف الفضاء، كما تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، عبر مشاركتها في منظمات الفضاء الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) بصفتها نائب رئيس في هذه المنظمة، ومجموعة التنسيق الدولي لاستكشاف الفضاء الخارجي (ISECG)، واللجنة الدولية لأنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الاصطناعية (ICG)، ومجموعة مراقبة الأرض (GEO)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPOUS) والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء للأمم المتحدة لغرب آسيا والمجموعة العربية للتعاون الفضائي

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