طقس غائم جزئياً وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً على مناطق متفرقة، مع فرصة تكون سحب ركامية على الجزر والبحر وعلى بعض المناطق الشمالية والشرقية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س أحياناً على البحر. وتوقع أن يكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني عند 53:21، والجزر الأول عند الساعة 54:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:05، وبحر عمان متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 18:50 والمد الثاني عند الساعة 07:41، والجزر الأول عند الساعة 13:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

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