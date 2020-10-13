المصدر: دبي - الإمارات اليوم.

«دليفري»

رصد سائقون في أبوظبي سلوكيات طائشة يرتكبها سائقو دراجات نارية (الدليفري) من خلال التجاوز من اليمين، والتسابق مع المركبات على الطريق، ما يهدد حياتهم وسلامتهم، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه الفئة، وتوعيتهم بخطورة هذه السلوكيات.

أسعار

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على محال السوبرماركت التي تبيع مواد غذائية بأسعار مرتفعة عن تلك المتداولة في منافذ التجزئة، إذ أكدوا أن تشديد العقوبة من شأنه الحد من تلاعب أصحابها في الأسعار.

شاحنات

لاحظ سكان في الشارقة، يستخدمون شارع التعاون، أن الشاحنات التي تمر من الطريق باتجاه الميناء بمنطقة الخان، تحدث فوضى شديدة أحياناً، بسبب القيادة بسرعة، أو التجاوز، أو شغل أكثر من مسرب، خلافاً للقوانين التي تلزمها بالسير في المسرب الأيمن فقط.

مشاة

لاحظ سائقون عدم التزام المشاة في منطقة الكورنيش بأبوظبي بقواعد السير، إذ يتهور بعضهم، ولا ينتظر الإشارة الضوئية، ويجري مسرعاً، ما يعرّض الطريق والسيارات لحوادث مميتة، مطالبين بتشديد العقوبات الرادعة.

ائتمان

يعمد بعض البنوك إلى إجبار العميل على أخذ بطاقة ائتمان بجانب القرض الشخصي، على الرغم من عدم حاجته إليها، ما يعرّضه للوقوع في دوامة الديون حال احتاج مالاً وقام بتفعيل البطاقة.

تباعد

تكررت شكوى قراء «الإمارات اليوم» من ظاهرة عدم التزام العديد من المطاعم بإجراءات التباعد الجسدي، وترك مسافة كافية بين الطاولات، وذلك على الرغم من الحملات التفتيشية المكثفة، والغرامات التي تفرضها الجهات المختصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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