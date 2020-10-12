«إسلامية دبي» تنظم حلقة تحفيظ قرآن لكبار المواطنين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، حلقة لحفظ كتاب الله تعالى لنادي ذخر لكبار المواطنين، حيث اختصت الحلقة في العام الدراسي الحالي بتعليم جزء عم حفظاً وتفسيراً وتجويداً، والتي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري، بمشاركة 13 امرأة باستخدام الأساليب المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة مثل برامج مايكروسوفت تيمز وزوم.

وأكدت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية حمدة أحمد المهيري أن مشاركة مركزي المزهر وأم الشيف الثقافي الإسلامي في هذه المبادرة المميزة، كان من ضمن خطة الالتزام المجتمعي لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية، مشيرة إلى أن التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع ساهم في تحقيق الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي والإسلامي لأفراد المجتمع.

وأضافت المهيري: إن «استخدام الوسائل الحديثة والمبتكرة في التعليم الديني ساهم بشكل فعال في دعم الفئات المجتمعية المختلفة، من خلال تقديم خدمات متميزة لتحقيق رؤية الدائرة لتكون الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة، فضلاً عن مواصلة المراكز في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بتسهيل وتيسير خدمة تعليم العلوم الإسلامية الوسطية، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من حفظ وتلاوة القرآن الكريم».

وأكدت مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع مريم الحمادي أهمية التعاون مع الجهات لطرح برامج ومبادرات متنوعة لتحسين حياة كبار المواطنين وشغل أوقاتهم بالطرق المحببة لديهم، مبينةً أن الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار وباء كورونا شكلت تحدياً بالنسبة لهذه الشريحة التي هي في أمس الحاجة إلى التواصل الاجتماعي وكسر عزلتها بشكل مفيد.

وقالت الحمادي: «تخصص الكثير من الأمهات أوقات كبيرة من يومهن لتلاوة القرآن وتدارسه وتعتبر جلسات التحفيظ الافتراضية التي وفرها مركز المزهر الثقافي الإسلامي فرصة مهمة لهن للتواصل مع المعلمات وتصحيح تلاوتهن والحفظ عن بعد بما يشعرهن بالإنجاز وبالراحة النفسية ويساهم أيضاً في تنظيم أوقاتهن وشغلها بشكل مفيد لهن».

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