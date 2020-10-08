"الأرصاد": طقس الغد صحو

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة، تنشط غرباً وتكون قوية أحياناً على البحر.

و أوضح المركز الوطني للأرصاد - في بيانه اليومي - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ،و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند 07:55 و الجزر الأول عند الساعة 09:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:22..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 03:34 و الجزر الاول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.

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