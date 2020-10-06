طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح "الخميس" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا .

وأوضح المركز -في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند 04:35 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:43 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزر الاول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:09.

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