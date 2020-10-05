محمد بن راشد: دعم المرأة الإماراتية في دولتنا نهج مستدام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بمؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين، مؤكداً سموه تقديره للمرأة الإماراتية، وإسهاماتها الجليلة في بناء وتطور الدولة، خلال الـ50 عاماً الماضية، وأن دعمها في دولتنا نهج مستدام، وسيتواصل بتشريعات وسياسات تعزز دورها كشريك رئيس، في مختلف مجالات التنمية وصناعة المستقبل.

وقال سموه، عبر تغريدة على «تويتر»: «نثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد، في تحقيق أهداف مؤشر التوازن بين الجنسين في الحكومة.. ونشكر كل من يساهم في دعم مشاركة المرأة في كافة قطاعاتنا الاقتصادية والحكومية والوطنية».

جاء ذلك بمناسبة إعلان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن الفائزين بالدورة الثالثة لمؤشر التوازن بين الجنسين على المستوى الاتحادي، والذي أضيف إليه هذا العام فئة جديدة للقطاع المالي والمصرفي، حيث أصبح المؤشر يشتمل على أربع فئات، هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن، وأفضل جهة مصرفية ومالية داعمة للتوازن.

وقد نال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وفاز بجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين كلٌّ من: وزارة الطاقة والبنية التحتية (على مستوى الوزارات)، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، فيما حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جائزة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة «إدراج لقاح سرطان عنق الرحم بالبرنامج الوطني للتحصين»، وفاز بنك ستاندرد تشارترد – الإمارات العربية المتحدة بفئة أفضل جهة مصرفية ومالية داعمة للتوازن بين الجنسين.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الكبيرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في دعم المرأة بجميع المستويات، وفي مختلف القطاعات بالدولة، والجهود الحثيثة التي قادها سموه لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، إلى واقع ملموس، ما جعل الإمارات في صدارة الدول العربية ومصاف دول العالم، من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة، وحرصه على توفير بيئة عمل إيجابية وجاذبة للمرأة في وزارة شؤون الرئاسة.

كما أثنى سموه على مبادرات وجهود وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دعم التوازن بين الجنسين، الذي يعد إحدى أولويات الدولة في المرحلة الحالية كركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، يسهم فيها الرجل والمرأة، مشيداً سموه بجهود الفائزين بالمؤشر في مواكبة الرؤى والتطلعات الوطنية، لتعزيز بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، من خلال مبادرات وسياسات وآليات عمل ترسخ نهج تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتسهم في مواصلة الارتقاء بمرتبة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

ودعا سموه كل الجهات الحكومية والخاصة أن تحذو النهج نفسه من التفكير والعمل الابتكاري، لترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن، وترجمة النهج الحكومي المستدام، بما يحقق تطلعات الدولة بأن تكون مؤثرة عالمياً في هذا الملف، ونموذجاً يحتذى فيه، مؤكداً سموه أن تحقيق الريادة العالمية يتم بتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمشاركة الفاعلة التي عهدناها في المجتمع الإماراتي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «خلال السنوات الأخيرة، واصلت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة دعم المرأة بتشريعات ومبادرات رائدة ترسخ التوازن بين الجنسين نهجاً أصيلاً، قامت عليه الدولة قبل خمسة عقود، ومكوناً رئيساً في الرؤية المستقبلية للقيادة، التي تعزز قصة الإمارات الملهمة بنجاحاتها وإنجازاتها، جنباً إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي والعمراني والحضاري».

وأعربت سموها عن اعتزازها بتقدم الدولة في التقارير العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه الإنجازات تجسيد حي لنهج أرساه مبكراً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثمرة للدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة، وتشجيعها على النجاح والتميز في مختلف القطاعات.

وتُمنَح فئة أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، الذين قاموا بدور مؤثر على مستوى مؤسساتهم، في تحقيق التوازن بين الجنسين، ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وأسهموا في رفع تصنيف الدولة بتقارير التنافسية العالمية. وقد تم اختيار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عن هذه الفئة، في ضوء جهود سموه الحثيثة لتوفير بيئة عمل إيجابية، وجاذبة للمرأة في وزارة شؤون الرئاسة.

وتُخَصص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي: صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة)، لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

ونالت كلٌّ من: وزارة الطاقة والبنية التحتية (عن مستوى الوزارات)، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية (عن مستوى الهيئات والمؤسسات) جائزة هذه الفئة، بناءً على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات، التي اتخذتها كل منهما في هذا المجال.

وقد حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية أعلى نسبة بين الوزارات في مؤشرات التوازن بين الجنسين الثلاثة المعتمدة، وهي: مؤشر «نسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة»، ومؤشر «نسبة النساء العاملات في الفئة التخصصية والفنية»، ومؤشر «مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين».

وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية، حقق المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أعلى نسبة بالمؤشرات الثلاثة، وحرص المجلس على تعزيز التوازن بين الجنسين في كل الإدارات والمستويات وفي بيئة العمل.

أما الفئة الثالثة، فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشروعات والسياسات والتشريعات، الداعمة للتوازن بين الجنسين. ونالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع درع أفضل مبادرة، وذلك عن القرار الوزاري بشأن «إدراج لقاح سرطان عنق الرحم HPV بالبرنامج الوطني للتحصين، على أن يُعطَى في جرعتين لطالبات المدارس عند سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة بالصف الثامن».

وتعتبر هذه المبادرة خطوة رائدة لوقاية النساء هذا النوع من السرطان، حيث تصاب به نصف مليون امرأة سنوياً، ويتوفى ربع مليون امرأة بسببه. وستسهم هذه المبادرة في تقليل وفيات النساء والفتيات، بسبب سرطان عنق الرحم.

ويُعد إدراج اللقاح بالبرنامج الوطني للتحصين من أهم الإنجازات الصحية والوقائية بالدولة ويحتذى عالمياً، وتعتبر الإمارات من أولى الدول في الشرق الأوسط، وأول دولة خليجية، تنفذ هذه المبادرة العالمية للتخلص من سرطان عنق الرحم، الذي يؤدي إلى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، كما تدعم هذه المبادرة الجهود الصحية الدولية.

وحصل بنك ستاندرد تشارترد على جائزة أفضل جهة داعمة للتوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي بالدولة، بعد حصوله على أعلى معدل عام لدعم التوازن بين الجنسين، بناءً على خمسة محاور معتمدة للتقييم، حيث تم تقييم 12 مؤسسة مصرفية ومالية، ترشحت لهذه الفئة في دورتها الأولى.

ويتضمّن هذا المؤشر خمسة محاور، لضمان مراعاة التوازن بين الجنسين في كل ممارسات المؤسسة، وهي: الربط الاستراتيجي ودعم مؤشرات الاستدامة العالمية الخاصة بالتوازن، تحقيق رؤية المؤسسة من خلال التوازن بين الجنسين، التوازن بين الجنسين في تمكين الموارد البشرية، التوازن في تقديم الخدمات للمتعاملين، وحوكمة مُمكّنات التوازن بين الجنسين.

نائب رئيس الدولة:

«نواصل وضع تشريعات وسياسات، تعزز دور المرأة كشريك رئيس في مختلف مجالات التنمية».

«الإمارات في صدارة الدول العربية، ومصاف دول العالم، من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة».

محمد بن راشد يدعو الجهات الحكومية والخاصة إلى ترسيخ بيئة عمل داعمة للتوازن بين الجنسين.

منصور بن زايد الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، تقديراً لجهوده في توفير بيئة عمل جاذبة للمرأة.

جائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن لـ «الطاقة» و«التركيبة السكانية».

منال بنت محمد:

«التوازن بين الجنسين نهج أصيل قامت عليه الدولة، ومكون رئيس في الرؤية المستقبلية للقيادة».

محمد بن راشد: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر. وقال سموه، عبر تغريدة على «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام: «رسول الله صلى الله عليه وسلم.. بُعث معلماً. أهم وظيفة لأي أب.. أن يكون معلماً، القائد الحقيقي لا يكون قائداً إلا إذا كان معلماً.. الأم.. مدرسة.. لأنها أرق وأنبل وأعظم معلمة.. المعلّم.. أشرف وظيفة عرفها البشر».

«الصحة» صاحبة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين.. و«ستاندرد تشارترد» أفضل داعم بالقطاع المالي.

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