طقس غائم جزئياً مع فرص لتشكّل الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية 15 - 25 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والمد الثاني عند 03:20، والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:10. وتوقع أن يكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 10:53 والمد الثاني عند الساعة 00:19، والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

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