المصدر: دبي -الامارات اليوم

طيار

أكد طيارون تواصلوا مع «الإمارات اليوم» أن مخالفة التدابير الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، سلوك شخصي لا يرتبط بأي مهنة، معربين عن انزعاجهم من إقحام مهنة «الطيار» في خبر مخالفة شخص غير ملتزم، بإقامته حفلاً على متن يخت، ما اعتبروه إساءة لجميع الطيارين.

صيانة

اشتكى مستأجرون بمنطقة الفرجان في دبي تقاعس الملاك عن إجراء الصيانة المناسبة لبيوتهم، بعد تسليمها للمستأجر والانتقال إليها، خلافاً لبنود عقد الإيجار والوعود المتفق عليها شفهياً.

لوحات

يطالب سائقون على شارع الخيل الأول بزيادة عدد اللوحات التي تظهر حدود السرعة القصوى والتعليمات الخاصة بالسائقين، بالإضافة إلى الإشارات التنبيهية لعدد من المخارج والطرق التي تتفرع من هذا الطريق السريع.

تنمّر

اشتكى متسوقون تعرضهم للتنمّر من متسوقين آخرين، على خلفية التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً عند الوقوف في النقاط المحددة التي تضمن التباعد بين المتسوقين أمام «كاونترات» الدفع، وقالوا إن البعض لا يعجبه ترك مسافة ويلحّ على من يقف أمامه بالتقدم رغم مخالفة ذلك للإجراءات.

أجهزة

تساءل ذوو طلبة في مدارس خاصة عن سبب مطالبة أبنائهم بإحضار أجهزة إلكترونية لوحية إلى المدرسة، مع أن سبب اختيارهم للدوام الصفي هو تفضيلهم لهذا النوع من الدراسة على الدروس الافتراضية.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news