محمد بن زايد ينعى "بخيت بن سويدان" أول من رفع علم الدولة عام 1971

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العميد الركن المتقاعد، بخيت بن سويدان النعيمي، أول من رفع علم الدولة على قصر المنهل عام 1971، والذي وافته المنية فجر أمس، في مدينة العين.

وقال صاحب السمو في تغريدة على تويتر: "رحم الله بخيت بن سويدان النعيمي، أحد رجالات الوطن الأوفياء، كرس حياته منذ بدايات الاتحاد في خدمة الوطن بإخلاص وإعلاء شأنه ورفعته، صاحب مسيرة حافلة بالعطاء والمواقف النبيلة.. تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه".

وكانت للفقيد مسيرة متميزة عسكرياً واجتماعياً، إذ ظل من رواد مجالس الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كما قام برفع أول علم للدولة على قصر المنهل، فور انضمامها للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1971.

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