المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حواسيب

دعا ذوو طلبة بمدارس خاصة إلى إيجاد حلول بديلة لتعليمات أصدرتها بإلزام الطلبة الذين يرغبون في مواصلة التعليم داخل الفصول المدرسية بإحضار أجهزة حواسيب محمولة، إذ تسبب ذلك في زيادة الأعباء المالية على الأسر، إضافة إلى عدم قدرة الطلبة من صغار السن على الحفاظ على سلامة الأجهزة عند حملها يومياً.

أجهزة

اشتكى مرتادون للحديقة الرياضية في عجمان عدم إجراء صيانة دورية لأجهزة اللياقة البدنية فيها، ما تسبب في تعطل عدد من تلك الأجهزة، وحرمان الأسر التي ترتاد الحديقة الاستفادة منها، مع إمكانية تعرضها للتلف التام لاحقاً.

رسوم

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة ممن دفعوا رسوم المواصلات المدرسية هيئة الشارقة للتعليم الخاص بوضع معادلة واضحة لاحتساب قيمة الرسوم التي ينبغي إعادتها لهم، مقابل الشهر الأول الذي كان التعليم خلاله عن بعد فقط، وعدم ترك الأمر للمدارس.

أدوية

اشتكى أهالٍ قيام أطباء أطفال في مستشفيات خاصة بطلب صرف الوصفة الطبية قبل أن تظهر نتائج الفحوص بيوم أو يومين، ليفاجأوا بعد ذلك بالطبيب يخبرهم بأنه لا حاجة لتلك الأدوية أو بعضها، بناء على نتائج الفحوص، الأمر الذي اعتبروه غير مهني، ويشكل استنزافاً لشركات التأمين من دون مبرر.

أمطار

دعا قراء في الإمارات الشمالية الجهات المختصة إلى التحوّط لنزول الأمطار الغزيرة، وتشكل السيول في بعض مجاري الأودية مبكراً، وذلك بإغلاق المنافذ التي قد يتسرب منها بعض المغامرين ممن يقتربون بمركباتهم إلى مجاري الأودية الخطرة، معرضين أنفسهم للخطر.

sekeek@emaratalyoum.com

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