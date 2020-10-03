30 مبادرة لتفعيل استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال 5 سنوات

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمن 30 مبادرة سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة، بمشاركة أكثر من28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، بهدف جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة وممكّنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال وكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد علي الظاهري: "بالتنسيق مع الشركاء سيتم تنفيذ 30 مبادرة خلال 5 سنوات لتوفير بيئة مناسبة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والتمويل، والابتكار لتكون أبوظبي المدينة الرائدة على مستوى العالم في تمكين أصحاب الهمم".

وأضاف الظاهري:" تعمل الدائرة على المقارنة بين الممارسات العالمية وتحليل المتغيرات والمستجدات للدراسات الأخيرة في مجال أصحاب الهمم، وتم تصميم المبادرات بعد السماع إلى صوت أصحاب الهمم لضمان تفعيل المنظور الداعم لحقوق أصحاب الهمم والمنظور الاجتماعي للإعاقة الذي يؤكد أن الإعاقة ليست كامنة في الفرد من أصحاب الهمم وإنما هي نتيجة العوائق البيئية والسلوكية والتواصلية والتنظيمية الموجودة في المجتمع والتي يصادفها الفرد من أصحاب الهمم".

وتابع وكيل دائرة تنمية المجتمع، ستغطي المبادرات 6 محاور استراتيجية تشمل الصحة والتأهيل، التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل، والممكّنات، إلى جانب أهم العناصر الرئيسية كجودة الخدمات والتمويل المستدام وذلك بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

مبادرات الإستراتيجية

وتفصيلاً يتضمن محور الصحة والتأهيل، تطوير إطار تقييم موحد، شامل ومتكامل لأصحاب الهمم، وبرنامج التدخل المبكر، وبرنامج التقنيات والتكنولوجيا المساعدة، وفي محور التعليم سيتم تنفيذ نموذج التعليم الدامج في إمارة أبوظبي، وسيدعم محور التوظيف سياسة التوظيف الدامج وبرنامج التوظيف الدامج.

الرعاية الاجتماعية

وبمشاركة مختلف جهات الاختصاص سيتضمن محور الرعاية الاجتماعية، مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي للإعاقات مع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتوعية المجتمعية المستهدفة المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة، ومنظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، ونظام إدارة الحالات عبر القطاعات، ومسؤول خدمات أصحاب الهمم، وبناء قاعدة بيانات أًصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.

الوصول الشامل

وسوف يساهم محور الوصول الشامل إلى تعزيز الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن لأصحاب الهمم، إلى جانب الأنظمة والخدمات الالكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، والبرامج الرياضية الدامجة، والوصول كذلك إلى البرامج الثقافية والترفيهية والسياحية الدامجة، وتطوير منظومة شاملة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم خلال رحلات السفر الجوية والبحرية.

الممكنات

وستعمل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالإضافة الى دورها في قيادة تنفيذ المبادرات التحولية في محور الممكّنات، على تقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل، وضمان التنسيق والتكاملية ما بين المحاور والإشراف العام على الأداء العام لتوجيه تنفيذ الاستراتيجية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المرجوّة.

ويتضمن هذا المحور العديد من المبادرات من ضمنها تطوير خطة إدارة التغيير لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، وإنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم، ومراجعة الأطر التشريعية التي تؤثر على أصحاب الهمم عبر المحاور، وضع إطار التقييم والمتابعة لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، التعاون مع المنظمات الدولية.

إلى جانب تطوير حوكمة قطاع أًصحاب الهمم، وتفعيل دور القطاع الثالث في مجال دعم أصحاب الهمم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم، وتخطيط وتطوير الرأس المال البشري في جميع القطاعات كمرحلة الأولى، وتصميم وتنفيذ جوائز التميّز في مجال أًصحاب الهمم، وعمل شراكات أكاديمية في مجال البحث والتطوير والابتكار لأصحاب الهمم، وتفعيل منظومة تمويل مستدام لبرامج وخدمات أصحاب الهمم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news