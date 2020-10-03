«كهرباء دبي» تستحدث إجراءات لتأهيل وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من السياسات والإجراءات الدامجة لموظفيها من أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، مثل سياسة «رأس المال البشري»، وسياسة «إدارة وتقدير التنوع بين الموظفين»، وسياسة «إسعاد ودمج وتمكين أصحاب الهمم»، كما تعمل على استحداث وتطوير إجراءات دامجة لتأهيل وتمكين أصحاب الهمم، مثل إجراءات استقطاب المواهب، وإدارة المواهب، ونظام إدارة الحالة، بما يتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، وإيجاد مسارات عمل جديدة تسهل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وتقدم الهيئة الترتيبات والتسهيلات وفقاً لحاجة الموظفين، مثل تأهيل كل المباني والمرافق التابعة لها بنسبة 100% وفق كود دبي للبيئة المؤهلة، وإتاحة المرونة في إجراءات وأوقات العمل، وتوفير الأدوات والأجهزة التقنية والتطبيقات الذكية، إلى جانب خدمات ومزايا الموارد البشرية عبر مكتب «ديوا الذكي».

كما أضافت الهيئة فئة جديدة في «متجر ديوا» مخصصة لأصحاب الهمم، واستحدثت فئات جديدة لتوفير أفضل الخدمات والخصومات لهم ضمن المتجر.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل على تحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020. وأضاف أن الهيئة تعتمد سياسات وإجراءات متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تضمن توظيف كوادر من أصحاب الهمم في الوظائف المناسبة وفق رحلة توظيف دامجة تكفل حصولهم على فرص عمل متكافئة، وتحقيق سعادتهم عبر بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم.

من جانبه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال والموارد البشرية رئيس مجلس الهيئة لأصحاب الهمم، الدكتور يوسف الأكرف، بأن الهيئة تعمل على مراجعة وتطوير سياساتها الدامجة على نحو مستمر، وتنفيذ أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل، بما يضمن حماية حقوقهم في العمل والمجتمع، ومنحهم الفرص العادلة في كل مراحل عملية التوظيف والعمل على حد سواء مع الآخرين.

تكريم أصحاب الهمم.

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي، بتعريف كادرها البشري الى دليل دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل، وكتيب قواعد السلوك والانضباط الوظيفي. وتحرص على دمج الموظفين من أصحاب الهمم في اللجان والفعاليات الرئيسة، مثل مجلس السعادة وساعة الأرض والأنشطة الرياضية. وتكرّم الهيئة الموظفين من أصحاب الهمم ضمن جائزة الهيئة الداخلية للموظفين، وتحرص على رعاية مواهبهم، مثل إصدار مؤلفاتهم الأدبية وتنمية إبداعاتهم الفنية. وتدعم الهيئة أصحاب الهمم في بيئة العمل من خلال مبادرات، مثل «صديقي» و«أبشر» و«مستشار أصحاب الهمم القانوني» وبرنامج «استشاراتي».

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