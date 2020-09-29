المصدر: دبي-الامارات اليوم.

وقاية

طالب مستأجرون في مبانٍ سكنية الجهات المختصة بإلزام الملاك باستبدال الأبواب التي تفتح يدوياً بأخرى تفتح آلياً، لتفادي لمسها باليد وانتقال عدوى «كورونا» وغيره من الفيروسات بين السكان.

نظافة

لاحظ مستهلك في أم القيوين أن بعض محال بيع الخضراوات تفتقر إلى النظافة العامة، وتشهد انتشاراً للحشرات بين صناديق الخضار والفواكه، مطالباً دائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية بتشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين.

تسوق

اقترح قارئ توقيع عقوبات مالية وإدارية مشددة تصل حد إغلاق المحل على أصحاب المحال ومراكز التسوق التي لا تلزم الزوّار والمتسوقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء التسوق، نظراً لتزايد أعداد غير الملتزمين بإلإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

قدم

اشتكى قراء تعودوا ممارسة لعبة كرة القدم في أحد ميادين عجمان بالقرب من شارع الميناء، وصول الإنشاءات العمرانية إلى الساحات التي يمارسون فيها اللعبة، مطالبين بتخصيص مساحات بديلة.

دوّار

جدد قراء يسكنون في الشارقة شكواهم من خطورة عبور دوار التعاون، واقترحوا عمل إشارات ضوئية لتنظيم حركة العبور إلى الدوار الذي يشهد نشاطاً كثيفاً في المركبات، ويعتبر اجتيازه مهمة خطرة، خصوصاً بعدما وقعت فيه الكثير من الحوادث.

مواعيد

دعا قارئ مستشفى أمينة بعجمان إلى تحسين خدمة استقبال المرضى، وقال إنه انتظر وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى دوره، ليفاجأ بعدها بعدم وجود الطبيب الذي أخذ عنده الموعد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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