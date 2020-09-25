إعفاء رجال الدين في أبوظبي من رسوم فحص "كورونا"

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي عن إعفاء رجال الدين ، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة دعما لدور العبادة و تمكينها من تطبيق الإجراءات الاحترازية و لضمان سلامة المصلين و جميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة ان إعفاء هذه الفئة من المجتمع يأتي مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين و فق اشتراطات محددة ،منها ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30% في الوقت الواحد مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية ، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

وكانت الدائرة قد أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شرح مفصل لكافة الإجراءات الواجب أن يتم إتباعها تجاه المصلين والعاملين من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

وثمنت الدائرة تعاون مختلف دور العبادة منذ بداية الجائحة، مؤكدة أن العملية تكاملية والتنسيق المشترك الدائم دليل على روح المسؤولية تجاه الوطن عبر إتباع التدابير الواجب تطبيقها بما يضمن سلامة جميع أفراد مجتمع أبوظبي.