«المعرفة» تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية للطلبة

المصدر: أمين الجمال ■دبي

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، مبادرة لتعزيز سلامة الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة، وضمان جودة حياتهم النفسية، خلال العام الدراسي الجاري، في ظل الظروف الصحية التي أفرزتها جائحة فيروس «كوفيد-19».

وتستهدف المبادرة التوعية المباشرة للطلبة وذويهم، من خلال منصات الهيئة في الأسواق العامة.

وقالت هاجر الأنصاري، من فريق التواصل المجتمعي بالهيئة، إن استمرار التعليم بطرق جديدة بسبب الجائحة، يضمن توافر بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في الميدان التربوي، في حال اختارت الأسر التعليم الهجين أو الواقعي في المدارس.

وأضافت أن الهيئة أطلقت مبادرة «وتتجدد الحياة»، لطمأنة أولياء أمور الطلبة أن أطفالهم مستمرون في بيئة آمنة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها: هيئة الصحة، وبلدية دبي، والتأكيد أن المدارس تخضع لإجراءات احترازية مشددة.

وأكدت أن المبادرة تركز على دور الأسرة في التعاون مع المدرسة من جوانب عدة، أهمها تهيئة أبنائها نفسياً للعودة إلى المدارس.

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