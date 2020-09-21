مسؤولون: «الإمارات اليوم» رافد قوي للمشهد الإعلامي في الدولة

المصدر: إمارات الدولة - الإمارات اليوم

قال مسؤولون إن صحيفة «الإمارات اليوم» نالت ثقة قرائها منذ تأسيسها قبل 15 عاماً لحرصها على تطبيق مبدأ الدقة والشفافية في كل ما تنقله لهم من أخبار ومعلومات، كما أنها تُشكل إضافة نوعية للصحافة العربية بشكل عام، لاسيما في ظل تواجدها بقوة في عالم الصحافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدوا، بمناسبة العيد الـ15 لتأسيس الصحيفة، أن «الإمارات اليوم» على مدار سنواتها الماضية، ومع تغير أنماط الطرح والظروف والمستجدات حافظت على الدوام على أن تكون قريبة من قلوب القراء، تتحدث بلسانهم وتبرز قضاياهم وتجيب عن تساؤلاتهم بإخلاص ومهنية.

وقالوا إن «تأسيس الصحيفة قبل 15 عاماً شكل رافداً قوياً للمشهد الإعلامي المتنامي في الإمارات»، مؤكدين أن اسم «الإمارات اليوم» برز كمنارة إعلامية منذ العدد الأول في شهر سبتمبر 2005، وغدت الصحيفة اليوم مرجعاً في العمل الصحافي المتميز.

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