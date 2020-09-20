»التوطين»: الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة والدية لموظفي «الخاص«

المصدر: أشرف جمال -أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات باتت أول دولة عربية تمنح إجازة والدية لموظفي القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً في سوق العمل الإماراتي.

وأفادت الوزارة بأنه تم إقرار منح الموظف (الأب أو الأم) في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر، لافتة إلى أن هذا القرار يدعم جهود التوطين وجاذبية القطاع الخاص للكفاءات الوطنية.

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