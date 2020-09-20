شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر «تزويد المركبات»

المصدر: أبوظبي - وام

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر «تزويد المركبات» بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك، بغرض زيادة سرعاتها وتضخيم أصواتها، ما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة وتعريض سلامة السائق للخطر، فضلاً عن وقوع المخالف تحت طائلة القانون.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب مرتكب مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص، بقيمة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. كما نص القانون في إمارة أبوظبي على أن القيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم، على أن تحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وأكدت ضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والتحلي بالمسؤولية تجاه النفس والآخرين من خلال الالتزام بقانون السير والمرور.

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