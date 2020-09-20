محمد بن راشد يعتمد تعيينات حكومية جديدة

المصدر: دبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدداً من التعيينات الجديدة في مجموعة من اللجان الاتحادية، والتي تأتي في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، بهدف التطوير المستمر لعمل هذه اللجان وتمكينها، وتفعيل دورها في دفع منظومة العمل الحكومي.

وتفصيلاً، اعتمد سموه تعيين وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، رئيساً للجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، الذي حظيت الدولة باستضافته لتكون الإمارات الأولى في المنطقة التي تستضيف هذا المؤتمر، الأمر الذي يؤكد المكانة المتنامية للدولة وقدرتها على اجتذاب وتنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى باهتمام ومكانة مرموقة في العالم، ويسهم أيضاً في تعزيز مكانة الدولة مركزاً رئيساً لقطاع الأتمتة والروبوتات على مستوى العالم.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي رئيساً للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تختص بالتنسيق بين الجهات المعنية والحكومات المحلية ورفع التوصيات بخصوص القطاعات والأنشطة الاقتصادية الخاصة بمشروعات الاستثمار الأجنبي، والموافقة على طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرجة في القوائم المعتمدة، واقتراح المزايا التي تمنح لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن التكامل مع الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية في الدولة، ويعزّز في الوقت نفسه الجهود الوطنية الرامية لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

واعتمد سموه سعيد محمد السويدي ممثلاً دائماً للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، في إطار تعزيز مكانة الدولة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في صناعة وتطوير قطاع الطيران المدني.

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