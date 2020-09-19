محمد بن راشد يعتمد عدداً من التعيينات الحكومية الجديدة

المصدر: دبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددا من التعيينات الجديدة في مجموعة من اللجان الاتحادية، والتي تأتي في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وبهدف التطوير المستمر لعمل هذه اللجان وتمكينها، وتفعيل دورها في دفع منظومة العمل الحكومي.

وتفصيلا .. اعتمد سموه تعيين وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، رئيسا للجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، والذي حظيت الدولة باستضافته لتكون الإمارات الأولى في المنطقة التي تستضيف هذا المؤتمر، الأمر الذي يؤكد على المكانة المتنامية للدولة وقدرتها على اجتذاب وتنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى باهتمام ومكانة مرموقة في العالم، ويسهم أيضا في تعزيز مكانة الدولة مركزا رئيسا لقطاع الأتمتة والروبوتات على مستوى العالم.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيسا للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تختص بالتنسيق بين الجهات المعنية والحكومات المحلية ورفع التوصيات بخصوص القطاعات والأنشطة الاقتصادية الخاصة بمشاريع الاستثمار الأجنبي، والموافقة على طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المدرجة في القوائم المعتمدة، واقتراح المزايا التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن التكامل مع الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية في الدولة، ويعزز في نفس الوقت الجهود الوطنية الرامية لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى صعيد آخر، اعتمد سموه، سعيد محمد السويدي ممثلا دائما للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك في إطار تعزيز مكانة الدولة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في صناعة وتطوير قطاع الطيران المدني، وتفعيل دورها كلاعب أساسي ومؤثر في هذا القطاع.

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