المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بلدية

توجهت قارئة بالشكر إلى بلدية الشارقة، على تفاعلها مع شكوى نشرتها في هذه الزاوية بشأن فرض مخالفة عليها عن طريق الخطأ، بشأن غسيل السيارات في الشارع، مشيرة إلى أنه تمت إزالة المخالفة بعد مراجعة خدمة العملاء.

«دو»

اشتكى متعامل مع شركة «دو» تأخر موظفي الشركة في تنفيذ طلب تقدم به لنقل خدمة الإنترنت الأرضي إلى مسكنه الجديد في أبوظبي، موضحاً أنه قدّم الطلب قبل انتقاله إلى السكن الجديد، لكن الخدمة لم تصل حتى بعد مرور أكثر من 16 يوماً، على الرغم من تلقيه فاتورة الشهر متضمنة قيمة الاستهلاك كاملاً، بالإضافة إلى 200 درهم مصروفات نقل، ما أدى إلى طلبه إلغاء التعاقد.

معاملة

اشتكى قارئ في أبوظبي تعرضه لـ«سوء معاملة» من أحد موظفي الأمن بمركز المدينة الطبي المجاور لسوق مدينة زايد، موضحاً أنه كان موجوداً في المركز بصحبة زوجته لإجراء مسحة «كورونا»، وفوجئ بالموظف يتعامل معه بغضب خلال تنظيمه حركة المرور داخل المركز، ويوجّه له عبارات تحمل نوعاً من الاستهزاء والاستهانة به وبسيارته من دون أي سبب، ما تسبب في دخول الزوجة في نوبة بكاء.

مواقف

لاحظ مرتادون لجمعية عجمان التعاونية، أن ماكينة المواقف أمام مدخل الجمعية لا تعمل منذ فترة، في حين أن أقرب ماكينة تقع على مسافة 100 متر، وغير واضحة للعيان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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