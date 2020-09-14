المصدر: دبي ـ الإمارا ت اليوم

مشروبات

اشتكى رواد مراكز تجارية إقدام عاملين في بعض المحال على تقديم المشروبات، والسماح لهم برفع الكمامات لتناولها، علماً بأن هذا الإجراء مخالف للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

رقابة

طالب رواد الشواطئ في إمارة الشارقة بتشديد الرقابة على المرتادين، وذلك في ظل تراخي البعض عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

حزم

أشادت ولية أمر طالبة بحزم إدارة مدرسة أبنائها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بمجابهة فيروس كورونا في دبي، وذلك بعد أن رفضت دخول ابنتها المدرسة في أول يوم دراسي لها، بعد ملاحظة ارتفاع طفيف في درجة حرارتها خلال الفحص، ما استدعى وضعها في غرفة العزل حتى تقلها والدتها، الأمر الذي يضمن حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

تسول

لاحظ سائقون تكرار مشهد التسول أمام مجموعة محددة من المطاعم في شارع الشيخ زايد بدبي، واتباع المتسولين أسلوباً موحداً قائماً على الاقتراب من السيارات، ولفت الأنظار بإشارات اليد، في دلالة على الحاجة الماسة للمال وتناول الطعام، ما يعكس مظهراً غير حضاري، وغير لائق بالمدينة التي تبذل جهاتها المختصة جهداً كبيراً لمواجهة التسوّل بشتى أشكاله.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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