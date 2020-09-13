طقس غائم جزئياً ورطب

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16. وتوقّع المركز أن يكون بحر عمان خفيفاً الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:47 والثاني عند الساعة 07:53، والجزر الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:48.

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