مواصلات رأس الخيمة تنفّذ 8 مبادرات للحد من انتشار «كورونا»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسين البلوشي، إن الهيئة نفذت ثماني مبادرات وإجراءات مجتمعية، أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا في الإمارة، منها توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية، ومستشفى صقر الحكومي.

وأكد اهتمام الهيئة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وجهات النفع العام من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المختلفة في الإمارة، ومنها مبادرة توصيل المتعافين من فيروس كورونا.

وأوضح البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة نفذت المبادرة بالتعاون مع مستشفى عبيدالله، حيث وفرت مركبات مخصصة لتوصيلهم من مناطق الحجر إلى منازلهم في مختلف المناطق، وفقاً للبيانات الواردة من المنطقة الطبية في رأس الخيمة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مبادرة لتوصيل الأسماك إلى سكان الإمارة، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، ومبادرة «لا تشلون هم»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر لتوفير معدات طبية وقائية للسائقين.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت العديد من الفحوص الوقائية لفيروس كورونا لكل السائقين والعاملين لديها، متابعاً أن الهيئة التزمت بكل الإجراءات الوقائية لوسائل النقل من خلال توفير المعقمات والعوازل داخل المركبات والتعقيم المستمر لأسطول المركبات يومياً.

وذكر أنه تم إطلاق منصة المعرفة التفاعلية لتقديم البرامج التدريبية للموظفين، إضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لفريق الأمن والسلامة وفريق الإجراءات الاحترازية للعمل بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة للمتابعة والإشراف على سير عمليات التعقيم، ومدى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، ولتوفير وسائل النقل عند الضرورة.

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