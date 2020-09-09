لجنة برلمانية تناقش "فوضى جمع التبرعات" وقت "كورونا"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

حضر الاجتماع ، مقرر اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، والأعضاء، حميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

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