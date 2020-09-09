حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /26/ لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري يُصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي:

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للأكاديمية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويُلغى المرسوم الأميري رقم /35/ لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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