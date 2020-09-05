طقس الغد صحو بوجه عام

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار.. و حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم / س، تصل إلى 38 كم / س أحيانا.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:47 والمد الثاني عند 03:36 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:43 و المد الثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:06 .

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