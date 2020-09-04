غدا.. طقس صحو ورطب ليلا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 المد الثاني عند 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:58 الثاني عند الساعة 20:59 .

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:25 الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 17:49 عند الساعة 05:40 .

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